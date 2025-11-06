Служба зовнішньої розвідки Росії поширила заяву про нібито плани західних країн організувати диверсію на Запорізькій АЕС, яку нині контролюють російські терористи.

Йдеться нібито про заклики країн НАТО спонукати Київ здійснити велику диверсію з жертвами серед українців та жителів країн Євросоюзу. За даними СЗР, нібито розглядається сценарій на кшталт авіакатастрофи МН17, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Захід розглядає варіант організації диверсії на Запорізькій АЕС із розплавленням активної зони її ядерних реакторів. Британці підрахували, що внаслідок аварії радіоактивне зараження пошириться на громадян ЄС поблизу українського кордону", - заявляють рашисти.

Фото: Цензор.НЕТ.