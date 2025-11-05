Уряд Чехії планує скоротити фінпідтримку України, – Politico

Уряд, сформований новим прем’єром Андреєм Бабішем, має намір надати пріоритет дипломатичним зусиллям у питанні припинення війни в Україні та пом’якшення ризиків конфлікту в Європі.

Про це повідомив потенційний новий міністр закордонних справ Чехії Філіп Турек, передає Politico.

Таким чином, новий уряд Чехії може зменшити підтримку Києва.

Турек розглядається як кандидат на посаду керівника МЗС у новому уряді Андрея Бабіша. Видання зауважує, що він хоче розширити дипломатію для скорочення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з бюджету, до гуманітарної підтримки.

Подальша чеська політика щодо РФ не передбачає різких кроків. Політик наголосив на "обережному, заснованому на інтересах" підході, що випливає з ширшого фокусу на державному суверенітеті та принципі невтручання.

– Пріоритетом уряду Бабіша буде уникнення ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність Чехії, — повідомив він.

Як відомо, у Чехії на виборах до парламенту перемогла партія експрем'єра Андрея Бабіша ANO, відома проросійським напрямком. Після підрахунку 100% голосів вона набрала близько 34% і отримала можливість сформувати новий уряд.