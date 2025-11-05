Латвія передасть Україні нову партію техніки

Міністерство оборони Латвії передасть Україні останню партію бронетранспортерів латвійського виробництва "Patria" 6x6. У відомстві розраховують, що такий крок стане значною підтримкою для українських захисників. Про це інформує пресцентр Міноборони Латвії.

Як зазначається, 6 листопада на військовій базі "Адажі" в Латвії міністру оборони України передадуть 21 БТР "Patria" 6x6, призначених для ЗСУ. Вони оснащені кулеметами калібру 12,7 мм НАТО та боєприпасами.

Також Збройним силам передадуть запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, що необхідні для обслуговування такої техніки. Окрім того, ЗСУ отримають мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з техобслуговування.

Передбачається доставка комплектів для ремонту бойових пошкоджень БТР, призначених для того, щоб безпосередньо дозволити українським військовим ремонтувати пошкодження техніки, завдані в боях поблизу лінії фронту, де негайна евакуація та ремонт машин в тилових майстернях неможливі.

– З першого дня російського вторгнення Латвія підтримує Україну та її захисників у їхніх зусиллях щодо захисту своєї країни. Пожертвування бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність та можливості бронетехніки латвійського виробництва на реальному полі бою, — повідомив міністр оборони Андріс Спрудс.

Раніше повідомлялося, що уряд підтримав передачу 42 БТР "Patria" 6x6 та інших видів військової техніки ЗСУ для підтримки боротьби України з російською агресією.

Латвія продовжує надавати військову допомогу Збройним Силам. Військова допомога Латвії Україні досягне 0,3% ВВП до кінця року. Окрім військової підтримки, Латвія також реалізує амбітну програму навчання українських бійців.

ForUA нагадує, що 15 жовтня під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, Естонія, Латвія, Литва, Бельгія, Люксембург, Фінляндія та Ісландія оголосили про своє рішення приєднатися до програми PURL, хоча повний список донорів не розголошується.