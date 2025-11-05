﻿
Свiт

Навроцький заявив, що допомога Україні не звільняє країну від обов’язку захищати власні інтереси

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що потужна підтримка України у війні проти РФ не означає, що Польща повинна відмовлятися від захисту своїх національних інтересів у двосторонніх відносинах. Він наголосив, що низка важливих питань, таких як ситуація із зерном та ексгумації жертв на Волині, залишаються невирішеними. Про це інформує видання Polityka.

Кароль Навроцький підкреслив, що Польща надала Україні значну допомогу, загальна сума якої сягає близько 15 млрд євро від держави та ще 5 млрд євро від громадян. Однак, за його словами, ця солідарність не може бути односторонньою.

Допомога Україні та чітка позиція щодо того, кого ми підтримуємо, не звільняє мене, як президента Польщі, від обов’язку вимагати розв’язання польських питань на міжнародній арені у відносинах з Україною, — заявив Навроцький.

Навроцький згадав такі невирішені питання у двосторонніх відносинах:

  • Брак вдячності польському народу.
  • Неврегульовані справи ексгумації жертв на Волині.
  • Сільськогосподарська криза, пов’язана із затопленням польського ринку українським зерном.

Президент підсумував, що Польща не має обирати між солідарністю та власними інтересами. Він також запевнив, що не довіряє Росії та перебуває у списку осіб, яких переслідують у РФ.

Навроцький також просуває ініціативи, які можуть ускладнити українсько-польські відносини в історичному вимірі.

ForUA нагадує, 29 вересня він подав до Сейму законопроєкт, який пропонує ввести кримінальну відповідальність (у вигляді трьох років в’язниці) за «пропаганду ідеології бандеризму» та заперечення Волинської трагедії. Документ передбачає покарання за публічне поширення ідеології ОУН і УПА.

25 серпня Навроцький оголосив про ініціативу щодо внесення змін до Кримінального кодексу, у межах якої «бандерівські символи» будуть прирівняні до нацистської та комуністичної символіки.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Польщадопомога Україніагресія рфКароль Навроцький
