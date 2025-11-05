﻿
Війна

ССО та повстанці знищили техніку рашистів в Курській області

В ніч на 4 жовтня внаслідок спільних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій та повстанського руху "Черная Искра" було уражено транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер".

Ураження сталося поблизу села Овсянникове Курської області РФ. Ця машина використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України.

Спецпризначенці та представники повстанців спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь". РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець також на Курщині. Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.

"Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати "тисячі порізів" ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах", - повідомляє ССО.

Фото: ССО.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнатехнікаССОокупантиповстанціКурська область
