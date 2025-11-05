﻿
Суспiльство

В "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення світла 6 листопада

В "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення світла 6 листопада

В усіх регіонах України вимушено відключатимуть електропостачання у четвер, 6 листопада, через складну ситуацію в енергосистемі після масованих російських ракетно-дронових атак.

В Національній енергетичній компанії "Укренерго" розповіли, якими будуть час і обсяг застосування обмежень.

Відлючення світла по Україні будуть такими:

  • графіки погодинних відключень: з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг;
  • графіки обмеження потужності: з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – наголошують в "Укренерго".

У компанії попереджають споживачів, що можуть змінитися час і обсяг відключення електрики, тому потрібно стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В "Укренерго" закликали людей економити світло, коли електроенергія з’являється за затвердженим графіком.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

енергетикаУкренерговійна в Україніагресія рфвідключення світла
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

За одеського ексвійськкома Борисова внесли 20 млн гривень застави, раніше за нього вже вносили понад 100 млн гривень
Суспiльство 05.11.2025 16:42:28
За одеського ексвійськкома Борисова внесли 20 млн гривень застави, раніше за нього вже вносили понад 100 млн гривень
Читати
Після удару безпілотниками порт у російському Туапсе зупинив експорт палива, - Reuters
Війна 05.11.2025 16:27:33
Після удару безпілотниками порт у російському Туапсе зупинив експорт палива, - Reuters
Читати
Сьогодні ввечері українці можуть спостерігати Бобровий Місяць
Надзвичайні події 05.11.2025 16:03:00
Сьогодні ввечері українці можуть спостерігати Бобровий Місяць
Читати

Популярнi статтi