В усіх регіонах України вимушено відключатимуть електропостачання у четвер, 6 листопада, через складну ситуацію в енергосистемі після масованих російських ракетно-дронових атак.

В Національній енергетичній компанії "Укренерго" розповіли, якими будуть час і обсяг застосування обмежень.

Відлючення світла по Україні будуть такими:

графіки погодинних відключень: з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг;

графіки обмеження потужності: з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – наголошують в "Укренерго".

У компанії попереджають споживачів, що можуть змінитися час і обсяг відключення електрики, тому потрібно стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В "Укренерго" закликали людей економити світло, коли електроенергія з’являється за затвердженим графіком.