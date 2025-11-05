﻿
Війна

Путін хоче провести масштабні ядерні випробування

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що Росії потрібно підготувати повномасштабні ядерні випробування через дії США.

"США збираються розмістити в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ракети, час польоту яких від Німеччини до Центральної Росії складе 6-7 хвилин", - заявив Бєлоусов.

Москва повинна підтримувати свій ядерний потенціал і діяти адекватно у відповідь на кроки Вашингтона. Можлива відмова США від мораторію на ядерні випробування може стати кроком до руйнування системи глобальної стратегічної стабільності, повідомляє "Українська правда".

Путін доручив МЗС, Міноборони, спецслужбам і відповідним цивільним відомствам підготувати пропозиції про доцільність початку робіт з підготовки до ядерних випробувань.

Путін заявив, що Росія завжди неухильно дотримувалася і дотримується зобов'язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань і планів відійти від цих зобов'язань у нас немає.

Фото: Кремль.
 

 Автор: Галина Роюк

