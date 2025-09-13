﻿
Культура

Держпремією ім. Довженка нагородили творців напруженого романтичного трилера

Президент України Володимир Зеленський присудив державну премію України імени Олександра Довженка 2025 року творчому колективу — режисерці та сценаристці Жанні Озірній, актору Роману Луцькому, акторці Ірині Нірші — за створення повнометражного ігрового фільму "Медовий місяць".

Відповідний указ від 12 вересня оприлюднений на сайті керівника держави.

"Установити на 2025 рік розмір Державної премії України імени Олександра Довженка двісті тисяч гривень", - йдеться у документі.

Премію присуджено на підставі подання Комітету з Державної премії України імени Олександра Довженка.

Як повідомив журналістам радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, премію присуджено з нагоди Дня українського кіно, який у 2025 році святкують 13 вересня.

Нагадаємо, що повнометражний ігровий дебют Жанни Озірної «Медовий місяць» вийшов у великий прокат 11 вересня.

Першими в Україні психологічну драму побачили глядачі 53-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», який пройшов восени 2024 року.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

фільмкінопрокатпреміяМедовий місяцьпремія ДовженкаДень українського кіноЖанна Озірна
