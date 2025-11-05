В Німеччині пара займалася сексом на швидкості 140 км/год

Німецька поліція була змушена втрутитись через сексуальну активність пари, яка їхала зі швидкістю 140 кілометрів на годину по автобану в Північному Рейні-Вестфалії.

За даними поліції Мюнстера, про "неправильну" їзду автомобіля повідомив випадковий свідок, повідомляє Spiegel.

Автомобіль неодноразово погрожував з'їхати з дороги і зрештою з'їхав на узбіччя. Коли свідок наздогнав "Форд", він зрозумів причину незвичного водіння: водій і пасажирка займалися сексом.

Тоді він повідомив про це поліцію, яка врешті-решт змогла зупинити 37-річного водія та його 33-річну пасажирку на заправці в Мюнстері. Тепер 37-річному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за небезпечне втручання в дорожній рух.