У столиці чоловік возив на даху автомобіля «Шахед»

Поліція вилучила у киянина безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, який він перевозив на даху автомобілю, стверджуючи, що планував передати дрон до музею.

"Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА", - повідомляє поліція Києва.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян.



Власник транспортного засобу - 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.

Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події.

Фото: поліція Києва.