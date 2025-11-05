﻿
Столиця

У столиці чоловік возив на даху автомобіля «Шахед»

У столиці чоловік возив на даху автомобіля «Шахед»

Поліція вилучила у киянина безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, який він перевозив на даху автомобілю, стверджуючи, що планував передати дрон до музею.

"Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА", - повідомляє поліція Києва.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян.

Власник транспортного засобу - 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.

Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київавтомобільполіціядрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Іспанський фотограф вперше зафіксував рідкісну білу рись у дикій природі
Екологія 05.11.2025 00:02:43
Іспанський фотограф вперше зафіксував рідкісну білу рись у дикій природі
Читати
Прикордонники затримали киянина, який за 7500 дол. пообіцяв вивезти через кордон закарпатця
Надзвичайні події 04.11.2025 23:56:01
Прикордонники затримали киянина, який за 7500 дол. пообіцяв вивезти через кордон закарпатця
Читати
Ворог пробує взяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним, – DeepState
Війна 04.11.2025 23:37:30
Ворог пробує взяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним, – DeepState
Читати

Популярнi статтi