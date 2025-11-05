Росія створила «дешеву заміну крилатих ракет»: ППО може не впоратися

Росія почала використовувати реактивні планерні бомби для ударів по цілях, розташованих далеко за лінією фронту. Це створює додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Модернізовані радянські авіабомби типу КАБ уже вразили об’єкти в Одесі, Миколаєві та Полтаві, повідомляє Financial Times. Якщо раніше дальність їхнього польоту становила до 80 км, то тепер — до 200 км, зазначив заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. На знімках залишків таких боєприпасів експерти помітили китайський турбореактивний двигун, який можна придбати онлайн менш ніж за 20 тисяч доларів.

Український військовий аналітик Павло Нарожний називає нову зброю «дешевою заміною крилатих ракет». За його словами, вона призначена для ураження тих самих цілей — енергетичної інфраструктури та військових об’єктів. «Головна перевага для Росії в тому, що вони можуть запускати ці планери з безпечної відстані. Це робить літаки менш вразливими для української ППО», — пояснив експерт з ракетної зброї з Університету Осло Фабіан Гофман.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що нові боєприпаси ще проходять випробування, і українська армія вивчає їхні характеристики. За його словами, ці бомби можна знешкоджувати засобами РЕБ і зенітними ракетами.

Водночас, як нагадує видання, українська протиповітряна оборона вже працює на межі можливостей — через постійні масовані атаки дронів і ракет. Попри отримання нових систем Patriot, російські удари стають дедалі складнішими для перехоплення.

За даними Центру інформаційної стійкості, ефективність перехоплення російських ракет в Україні впала з 37% влітку до 6% у вересні. «Економіка війни не на нашу користь. Якщо Росія зможе збільшити виробництво, це стане серйозним викликом для нас», — попередив Нарожний.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ скинула рекордну кількість авіабомб на Україну.