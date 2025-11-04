﻿
"Вічний призов": Путін підписав закон, згідно з яким на строкову службу забиратимуть протягом усього року

Російський диктатор Владімір Путін підписав закон про так званий «вічний призов» на строкову службу, завдяки якому призовні комісії зможуть працювати та надсилати повістки не лише навесні та восени, а протягом усього року.

Про це повідомляють російська служба BBC та "Медуза".

Тепер усі призовні процедури — медичний огляд, професійний та психологічний відбір, а також засідання призовних комісій — будуть проводитися цілорічно. У традиційні періоди весняного та осіннього призову здійснюватиметься безпосереднє відправлення строковиків до місць проходження служби.

Нові правила почнуть діяти з 2026 року.

Правозахисники, з якими спілкувалися журналісти BBC, зазначають, що раніше в Росії вже практикували "призов поза призовом", хоча це офіційно вважалося незаконним. Тоді строковиків зазвичай зазивали до військкоматів обманом або погрозами у серпні та березні, щоб вони пройшли усі процедури заздалегідь. Коли офіційний призов стартував, ці особи вже були готові до відправки в частину. Для військкоматів це було зручно, але не вигідно для тих, хто не бажав служити.

Росія готується до можливого розширення мобілізації, удосконалюючи законодавство та збираючи дані про громадян, яких потенційно можуть відправити на фронт.

 Автор: Сергій Ваха

законвійна в Україніагресія рфВолодимир Путінпризов до війська
