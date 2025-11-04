﻿
Суспiльство

Bring Kids Back UA: з ТОТ врятовано ще 8 дітей, які зазнавали переслідувань, катувань та погроз за проукраїнську позицію

Bring Kids Back UA: з ТОТ врятовано ще 8 дітей, які зазнавали переслідувань, катувань та погроз за проукраїнську позицію

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося повернути до безпеки ще вісім дітей та підлітків. Серед врятованих — діти, які зазнавали переслідувань, катувань та погроз за проукраїнську позицію чи відмову від російської освіти.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Історії врятованих:

  • 11-річний хлопчик: Чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали окупанти, оскільки його родина відмовилася від російської школи.
  • 21-річний хлопець: Його окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнатися в нібито співпраці з українськими військовими, та погрожували його родині насильством.
  • 18-річний юнак: Місцеві колаборанти погрожували йому депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік.
  • 17-річний підліток та його 15-річна сестра: Зазнавали постійного приниження у школі через використання української мови, а їхніх батьків штрафували за таку «непокору».

Усі врятовані діти наразі перебувають у безпеці. Вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя.

Андрій Єрмак подякував Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених та всім партнерам, які допомогли здійснити цю рятувальну операцію.

«Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей», — резюмував він.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфповернення дітей з ТОТАндрій ЄрмакBring Kids Back UA
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Названо найсексуальнішого чоловіка світу
Рейтинги 04.11.2025 15:53:50
Названо найсексуальнішого чоловіка світу
Читати
Програма "УЗ-3000" стартує: Перцовський назвав пріоритетні напрямки
Суспiльство 04.11.2025 15:32:53
Програма "УЗ-3000" стартує: Перцовський назвав пріоритетні напрямки
Читати
Іноземець на замовлення ворога займався підпалами в Україні
Столиця 04.11.2025 15:14:37
Іноземець на замовлення ворога займався підпалами в Україні
Читати

Популярнi статтi