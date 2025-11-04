Програма Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила п’ятий транш Україні

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні п’ятого траншу на суму понад €1,8 млрд в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility.

Як зазначають на сайті Ради ЄС, ця сума відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для п’ятого траншу, а також один невиконаний крок із четвертого траншу.

Фінансування переважно спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та забезпечення безперебійного функціонування системи державного управління.

У Раді ЄС пояснили, що виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов’язані з планом для України, який визначає стратегію відновлення, реконструкції та модернізації держави, а також містить графік реалізації реформ, необхідних для просування до членства в ЄС у найближчі роки.

25 жовтня Рада Євросоюзу схвалила оновлений План України, який є частиною програми Ukraine Facility обсягом €50 млрд.

Зміни, запропоновані урядом у серпні, стосуються переважно уточнення строків реалізації реформ, водночас основні зобов’язання України залишилися без змін.

ForUA нагадує, програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні €50 млрд протягом 2024–2027 років, з яких €39 млрд спрямують до державного бюджету для зміцнення макрофінансової стабільності.

22 травня 2024 року Україна та ЄС підписали рамкову угоду про фінансування в рамках Ukraine Facility. Угода встановлює механізми співпраці, контролю за витратами та заходи з запобігання корупції під час використання коштів.