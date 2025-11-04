Харківського таксиста оштрафували на 5000 гривень за відмову обслуговувати пасажирку українською мовою

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала штраф 5100 гривень на водія таксі з Харкова, який у грубій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою.

Про це повідомили в Офісі мовного омбудсмена.

Таке покарання передбачене статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також Уповноважена направила звернення до Національної поліції України, Служби безпеки України та центрального офісу відповідного сервісу таксі.

Сервіс таксі повідомив, що доступ цього водія до платформи обмежили безстроково, а всі водії отримали оновлене повідомлення з вимогою обслуговувати пасажирів виключно державною мовою.

«Ми очікуємо відповіді від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута», — наголосила Олена Івановська (на фото).

В Офісі омбудсмена також розповіли, що нещодавно за відмову обслуговувати державною мовою до адміністративної відповідальності притягнуто також водія таксі в Одесі. На нього наклали штраф у розмірі 3400 гривень.

Зазначимо, що відповідно до статті 36 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в усіх видах пасажирського транспорту українська є мовою обслуговування пасажирів (лише на прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін).