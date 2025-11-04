﻿
Полiтика

Для України не може бути напівчленства або часткового членства в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу без жодних обмежень.

Про це глава держави сказав, звертаючись до учасників Європейського саміту з питань розширення, який проходить у Брюсселі, у форматі онлайн з Покровського напрямку, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи погодилася б Україна на неповноправне членство в ЄС задля швидшого вступу та обходу вето Угорщини, Зеленський відповів: «Ні, як це можна зрозуміти? Мені здається, що дуже важливо, щоб Україна отримала ставлення як до рівної серед рівних. І якщо ми говоримо про членство в ЄС, воно має бути повноправним. Мені здається, це надзвичайно важливо, щоб за одним столом сиділи рівні країни, незалежно від розміру їхньої території чи кількості населення».

Президент наголосив, що у питанні членства в ЄС важливо, щоб усі країни поділяли спільні цінності.

«На мою думку, не може бути напівчленства або часткового членства в ЄС», – зазначив він.

Як відомо, Європейська комісія сьогодні, 4 листопада, ухвалила щорічний Пакет розширення, в якому викладено комплексну оцінку прогресу, досягнутого Україною та іншими «партнерами з питань розширення» за останні 12 місяців. Цьогорічний пакет підтверджує, що імпульс до розширення є одним з пріоритетів ЄС, а приєднання нових держав-членів стає все досяжнішим.

Володимир Зеленський після оприлюднення цього звіту заявив, що Україна впевнено рухається до членства в Євросоюзі та готова до відкриття 1, 2 та 6 кластерів.

Угорщина, використовуючи принцип одностайности рішень щодо розширення ЄС, блокує процес початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Своєю чергою Президент Володимир Зеленський заявив, що блокування євроінтеграції України прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном є формою підтримки російського правителя Владіміра Путіна.

 Автор: Богдан Моримух

