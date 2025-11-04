Російська армія захопила близько 85% Покровська, - військовий оглядач Bild

Станом на сьогодні, 4 листопада 2025 року, в Покровську Донецької області тривають інтенсивні бойові дії, ситуація залишається вкрай напруженою.

Російська армія захопила близько 85% Покровська. Наразі немає ознак, що український «контрнаступ» змінює ситуацію.

Про це заявив військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

«Російські війська захопили близько 85% Покровська, і наразі немає ознак, що український „контрнаступ“ на півночі міста змінює ситуацію на місці», — йдеться в повідомленні журналіста.

Водночас він зауважив, що наразі з центру Покровська немає відео боїв, обстрілів, дронових атак чи символічного підняття прапорів.

Військовий оглядач Богдан Мирошников стверджує, що події у Покровську – це низка локальних тактичних операцій та зачисток окремих позицій, а не повноцінний контрнаступ. Вони спрямовані на те, щоб не дати росіянам закріпитися в місті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін наказав російським військам захопити Покровськ до 15 листопада. Цю «перемогу» він хоче показати росіянам та Заходу.