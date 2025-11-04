Програма "УЗ-3000", яку впроваджує акціонерне товариство "Укрзалізниця" для залучення пасажиропотоку у непікові періоди, першочергово поширюватиметься на сполучення з прифронтовими містами і не включатиме преміум-сегмент послуг.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час зустрічі з журналістами, передає ТСН.ua. Такий підхід має забезпечити максимально ефективне використання наявних ресурсів на користь більшої кількості людей.

Економічні виклики та необхідність змін

Перцовський розкрив значний фінансовий дисбаланс у пасажирських перевезеннях:

Доходи від пасажирських перевезень далекого сполучення за рік становлять лише 7 млрд грн .

Видатки сягають 20 млрд грн.

"Без урядової допомоги, аби покрити цю різницю та мати мінімально необхідний ресурс на розвиток, довелося б підвищити вартість квитків у 3–4 рази, а на приміське сполучення — у 10 разів", — зазначив очільник "Укрзалізниці".

Програма "УЗ-3000" спрямована на залучення більшого пасажиропотоку, особливо в непікові періоди. Перцовський навів приклад, що у лютому минулого року близько 700 тисяч місць у потягах не було викуплено, підкреслюючи потребу ефективного використання цього ресурсу.

"База, а не привілей" – позиція Уряду

Голова уряду Юлія Свириденко підтвердила важливість урядової підтримки та окреслила роль залізничних перевезень в умовах війни. Вона наголосила, що навіть підвищення тарифів не збалансує попит і пропозицію, оскільки пасажири все одно переважно подорожуватимуть у пікові періоди.

"Можливість їздити потягом має бути базою, а не привілеєм", — підкреслила Свириденко.

Раніше велика частина видатків на пасажирські перевезення традиційно покривалася за рахунок вантажних перевезень. Однак, через війну їх обсяг суттєво зменшився, зокрема, через припинення транзиту, а також скорочення перевезень зерна, вугілля та металургійної продукції.

Свириденко також пояснила розмежування між державним фінансуванням та ініціативою "УЗ-3000":

Уряд бере на себе покриття дефіциту між доходами та видатками "Укрзалізниці".

Програма "УЗ-3000" — це ініціатива "Укрзалізниці" для вирішення практичних проблем, зокрема дефіциту квитків у пікові періоди.

Таким чином, "УЗ-3000" стає інструментом для соціально орієнтованого розвитку пасажирських перевезень, з акцентом на підтримку сполучення з найбільш постраждалими від війни регіонами.