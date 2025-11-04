Іноземець на замовлення ворога займався підпалами в Україні

СБУ та Нацполіція затримали на Київщині громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом фсб і на замовлення ворога займався підпалами.

До уваги окупантів він потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині, повідомляє СБУ.



Після вербування фсб «відрядило» іноземця до нашої держави, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві.



За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити транспортні засоби українських захисників.



Щоб виявити потенційні «цілі», зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців.



У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив.



Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.



Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував в Одесу для виконання нового ворожого завдання.



Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).



Зловмисник під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.