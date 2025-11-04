Дискусійні кілометри: як і чому «дорожня» ініціатива влади спровокувала суспільні чвари

Осінь-2025 залишить в історії воюючої України вельми і вельми скандальний шлейф, позаяк всередині держави саме у цей період спалахнуло кілька поспіль скандалів. Зокрема, не встигли вщухнути пристрасті довкола диктанту національної єдності, як українці почали чубитися через старі-нові соціальні ініціативи влади. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Президент Володимир Зеленський і очільниця уряду Юлія Свириденко анонсували новий «пакет зимової підтримки для громадян». До пакету входить вже знайома з 2024-го «зимова тисяча» та кілька цілком нових ініціатив, зокрема:

- грошова допомога для тих, хто найбільше постраждав від війни або перебуває у складних життєвих обставинах (для внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили роботу, малозабезпечених сімей);

- безкоштовні поїздки по Україні від «Укрзалізниці» - 3000 кілометрів для кожного громадянина;

- комплексна перевірка здоров’я людей віком 40+, яку можна буде пройти взимку в медичних закладах;

Серед окреслених соціальних пряників від влади під шквал критики потрапила історія з УЗ, оскільки якщо «Вовина тисяча» фінансується за кошти іноземних партнерів Києва, то 3000 кілометрів має оплатити сама Україна.

З огляду на це соцмережі спалахнули звинуваченнями на адресу Зе-влади у популізмі та безцільному витрачанні бюджетних коштів. Крім того, критики цієї ідеї влади вказують на те, що «Укрзалізниця» і так перебуває у важкому фінансовому становищі (і на його стабілізацію Кабмін нещодавно виділив 8 млрд гривень), а у разі реалізації ідеї безкоштовних 3000 кілометрів збитки ще більше зростуть.

«Грошей на підняття зарплат військовим немає. Як покриватимемо дірку в півбюджету, ніхто не знає. Чи буде програма нова по МВФ - теж поки що питання. Але .... «зимова б*** тисяча» (торік на 20 млрд потягнула) на місці! Сильно. Могутньо», - обурився у Facebook нардеп від опозиційного «Голосу» Ярослав Железняк. Також він розкритикував ініціативу про 3000 кілометрів, які українці зможуть проїхати залізницею безкоштовно: «Під час бюджетного процесу Мінінфраструктури та депутати профільного комітету кричать, що в УЗ біда і терміново потрібні гроші хоча б на функціонування. А президент оголошує про безкоштовне перевезення на 3000 тис км для всіх. Ще раз: для всіх... без пільгових категорій просто безкоштовно катаємо все населення».

Між тим в «Укрзалізниці», витримавши певну паузу, пояснили, що безкоштовними поїздками будуть «розвантажувати» популярні напрямки. 3000 кілометрів можна буде використати на менш завантажені напрямки та у менш популярні дати.

Тобто, умовно кажучи, це не про безкоштовне місце у потязі Київ-Львів перед вікендом і не про збільшення об’ ємів пасажирських перевезень – але ця додаткова інформація з’явилася через два дні після оголошення президентом ініціативи з безоплатними квитками. В УЗ також постфактум уточнили, що з минулого року держава почала компенсувати реальну вартість пасажирських квитків для того, щоб не підвищувати тарифи для населення: «Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Додаткові пасажири, які подорожуватимуть «за кілометри», дозаповнюватимуть наявні місця, відтак суттєво не додаючи витрат».

«УЗ-3000: Черчилль би офігів, якби йому хтось запропонував у 1943 році зробити проїзд британською залізницею безплатно і оплатити це щастя з державного бюджету воюючої країни. Більше за Черчилля офігів тільки Віталій Кличко, у якого нещодавно з бюджету Києва забрали 8 млрд грн на фінансування української залізниці, яка не витягує дотувати пасажирські перевезення на тлі зафіксованих тарифів на перевезення вантажів. А тут виявляється стільки зайвих грошей є…. А ще можуть офігіти бельгійці. Їм вся Європа розповідає, що треба розблокувати використання російських активів, бо Україні потрібні гроші на війну. Й іншого варіанта немає. А тут, виявляється, Україна така заможна країна, що має можливість влаштовувати аукціон нечуваної щедрості навіть під час війни. Але ж звучить: УЗ-3000. Якась талановита людина придумала…», - саркастично підкреслює інвестиційний банкір та блогер Сергій Фурса.

Натомість його тезка – колишній нардеп і журналіст Сергій Лещенко, який обіймає посаду заступника голови наглядової ради «Укрзалізниці», наголошує, що «жодних нових видатків» на квитки в рамках 3000 кілометрів не буде. «Програма не діятиме на всі 365 днів та на всі 100+ потягів далекого сполучення. Програма діятиме тоді й там, де буде ресурс вільних місць», - зазначає Лещенко. За його словами, пасажирські перевезення так чи інакше потребують державного фінансування: «Фінансування пасажира коштом платників податків - це європейська модель, яка діє в усіх країнах ЄС та мала давно запрацювати в Україні. В нас вона запрацює, але на додачу пасажири отримають преміальні безкоштовні квитки в межах низького сезону».

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян зазначає, що УЗ потрібна державна підтримка. «Але ця підтримка не в масштабуванні пільг і киданні в топку грошей органів місцевого самоврядування, а у чіткому визначенні пріоритетів, підготовці якісних проєктів визначенні джерел стабільного їхнього фінансування», - акцентує колишній профільний міністр. Він вважає, що кращим рішенням було би будівництво євроколії від кордону з Польщею до Львова-Києва-Одеси. «Чи залучити консорціум західних компаній за підтримки фондів ЄС з концесійного будівництва і управління новим логістичним коридором, який даватиме значні переваги по швидкості і зручності», - додає Омелян.

Політично-виборчий слід в ініціативі УЗ-3000 побачив викладач Києво-Могилянської академії Валерій Пекар. Зокрема, підкресливши, що владою «обрана парадигма виборів замість парадигми перемоги», він констатував: «Укрзалізниця» є важливою частиною національної стійкості. УЗ ледве жива: тарифи нижче собівартості («соціальні»), грошей не вистачає, локомотивів та вагонів не вистачає. УЗ має проблеми з квитками. УЗ все частіше стає об’єктом російських атак в рамках стратегії підриву стійкості України. УЗ вивозить завдяки людям, що там працюють, - так само як і все решта в Україні. У цій ситуації треба «Укрзалізниці» давати державні субсидії, брати міжнародні кредити під державні гарантії, купувати обладнання для розширення обсягу, підіймати тарифи на преміальні послуги тощо – всіма способами забезпечувати фінансову живучість стратегічного підприємства. Замість того робиться все навпаки – в «Укрзалізниці» забирають гроші, примушують до безплатного надання послуг, штучно збільшують попит (не підтриманий грошима), тобто просто вбивають стратегічне підприємство. Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?».

Тим часом Сергія Лещенка, як головного хедлайнера цієї історії з безкоштовним проїздом, викликали у профільний комітет Верховної Ради. Тож скандал тільки починається.

Тим часом після 1 листопада деякі категорії українців, які одержували державну соціальну допомогу, можуть її втратити. Йдеться про тих, хто на момент початку повномасштабної війни був на обліку в органах соціального захисту на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, але після 24 лютого 2022 року не звертався за продовженням виплат на інших територіях України. До 1 листопада вони мали пройти обов’язкову фізичну ідентифікацію особи, звернувшись особисто до відділів Пенсійного фонду України, або через відеозв’язок на порталі ПФУ. За кордоном – до посольства чи консульства України. Якщо вони не пройшли ідентифікацію, допомога буде автоматично зупинена. Її відновлять лише після виконання цієї процедури.

До 31 грудня ідентифікацію зобов’язані будуть пройти пенсіонери, які отримують пенсії та постійно проживають на тимчасово окупованих територіях, або ж які після 24 лютого 2022 року виїхали звідти, але не стали на облік як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Ще одна категорія пенсіонерів, які мають пройти фізичну ідентифікацію, - ті, хто перебуває за кордоном.

Усі ці видатки, серед іншого будуть закладені у держбюджет-2026, який Верховна Рада має ухвалити «під ключ» до кінця листопада. Серед головних показників у новому кошторисі, які безпосередньо вплинуть на доходи громадян і бізнес, - підвищення мінімальної зарплати та зростання прожиткового мінімуму. Мінімальну зарплатню пропонують підвищити з 8000 гривень до 8647 грн, загальний прожитковий мінімум - з 2920 гривень до 3209 гривень, мінімальну пенсію - з 2361 гривні до 2595 гривень. Ці зміни стануть базою для перерахунку зарплат, єдиного соціального внеску, штрафів тощо. Водночас очікується, що найбільшими видатками бюджету стануть видатки на армію – 2,8 трлн гривень. Витрати на оборону зростуть на майже 170 млрд гривень і становитимуть понад 27% валового внутрішнього продукту (ВВП).