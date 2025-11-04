Газ для України може подешевшати: Словаччина готова зменшити тариф на транзит

Україна має перспективу зниження вартості імпортованого газу завдяки потенційному зменшенню тарифу на його транзит територією Словаччини. Про це в коментарі для «РБК-Україна» повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, Словаччина висловила готовність переглянути та зменшити тариф на транзит газу, що імпортується Україною, за умови укладання "Нафтогазом" довгострокових імпортних контрактів.

«Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію для імпорту Україною після укладання довгострокових імпортних контрактів "Нафтогазом"», — заявила Юлія Свириденко.

Політикиня також зазначила, що наразі керівництво НАК «Нафтогаз України» активно працює над підготовкою відповідних довгострокових контрактів, які стануть основою для домовленостей зі словацькою стороною.

Укладання таких угод та подальше зниження транзитного тарифу може суттєво вплинути на кінцеву ціну газу для українських споживачів та економіки загалом, підвищуючи енергетичну безпеку країни.