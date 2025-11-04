﻿
Загибель морпіхів у тилу: з’явилися нові подробиці

Під час російського ракетного удару 1 листопада по населеному пункту у Самарівському районі Дніпропетровської області загинули не лише військові, а й мирні мешканці, серед яких — діти.

Як повідомили у 30-му корпусі морської піхоти ВМС ЗС України, ракета влучила не по плацу, а в центр населеного пункту. «Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу. На жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці нашої бригади», — йдеться в повідомленні.

За фактом трагедії розпочато розслідування. Обставини удару з’ясовують правоохоронці та Державне бюро розслідувань. На час слідства окремих посадовців військової частини відсторонили від виконання обов’язків.

Журналіст Дмитро Святненко, брат якого загинув під час цієї атаки, повідомив, що військових саме вишикували для нагородження. За його словами, шикування було проведене за наказом командування — попри неодноразові попередження про небезпеку таких дій.

Місцеві жителі розповіли, що ударів було два. Один із них влучив по автобусу з військовими біля автозаправки — транспорт саме мав вирушати на навчання.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ укотре здійснила вдалий удар по навчальному підрозділу ЗСУ.

 

 

 

 

 

