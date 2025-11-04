Shmavik замість Mavic : почалось масштабне переозброєння фронту

Україна розгорнула серійне виробництво власних безпілотників, які поступово замінюють китайські моделі DJI Mavic. Перші тисячі нових українських дронів уже передані на фронт. Українська оборонна промисловість за останній рік досягла значного прогресу у сфері безпілотних технологій. Нові вітчизняні моделі мають покращені характеристики та пристосовані до роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби, повідомляє Forbes.

Одним із прикладів є дрон Yautja («Shmavik») від компанії Ukropter, який має збільшену дальність польоту, підвищену стійкість до перешкод та більшу надійність. Інша розробка — Zoom від Frontline Robotics, створена спеціально для фронту. Безпілотник оснащений системою візуальної навігації на основі штучного інтелекту, що дозволяє орієнтуватися навіть без GPS та самостійно повертатися до оператора у разі втрати зв’язку.

Після того як компанія DJI припинила постачання своєї продукції в Україну, питання заміни Mavic стало стратегічно важливим. Крім того, китайські дрони становили ризик для безпеки — через можливість передачі технічних даних виробнику.

Нині українські підприємства вже налагодили виробництво ключових компонентів — двигунів, акумуляторів, контролерів і тепловізорів. Зокрема, завод Motor-G випускає понад 100 тисяч двигунів щомісяця, забезпечуючи потреби фронту. Частка українських комплектуючих у нових моделях стрімко зростає, а на горизонті — повна незалежність від китайських деталей.

Як повідомляло раніше ForUa, Китай блокує канали постачання дронових компонентів Україні.