Дрони під загрозою: Китай блокує канали постачання дронових компонентів Україні через ЄС

Китай намагається уповільнити виробництво дронів в Україні, блокуючи постачання електронних компонентів через союзні країни, такі як Польща та країни Балтії, повідомляє німецьке видання NTV з посиланням на українських експертів.

За словами співзасновника мережі українських і міжнародних оборонних компаній Юрія Ломіковського, китайський уряд забороняє експорт компонентів до цих країн, оскільки вони можуть потрапити до України. "Експортні обмеження Китаю серйозно впливають на українську дронну промисловість, чия продукція активно використовується на фронті. Двигуни, батареї та системи управління польотом для дронів переважно походять з Китаю", — зазначив Ломіковський. За його оцінками, обсяг української оборонної технології становить близько 35–40 млрд доларів, і понад 800 компаній залучені до виробництва. Водночас лише 40% комплектуючих виробляється в Україні, решта імпортується.

Україна намагається обходити обмеження, закуповуючи необхідні компоненти через американські компанії з європейськими виробничими потужностями. Паралельно триває робота над локалізацією ланцюгів поставок та залученням європейських інвестицій для розвитку власного виробництва. "Наша мета — забезпечити виробництво дронів всередині України, щоб конкурувати з Китаєм за ефективністю та вартістю", — додав Ломіковський.

