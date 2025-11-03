На столичній Оболоні маніяк та психічно хвора особа нападає на жінок: відомо вже про 11 потерпілих

У Києві на Оболоні зафіксовано серію жорстоких нападів на жінок. Невідомий чоловік нападає у темну пору доби та завдає ударів по голові, найімовірніше – молотком. Про це повідомила Тетяна Скрипка.

За попередньою інформацією, вже 11 жінок отримали тілесні ушкодження та перебувають у лікарнях. Місцеві жителі припускають, що нападник може бути місцевим мешканцем, адже діє в одному секторі району.

Як стало відомо, чоловіка намагалися наздогнати, проте він зумів утекти, сховавшись серед житлових будинків.

Поліція поінформована про ситуацію та проводить оперативні дії для встановлення особи зловмисника.

Крім того, у тому ж районі нещодавно активізувалася жінка з психічними розладами, яка також нападає на перехожих — переважно на жінок. За словами місцевих мешканців, ця особа вже близько десяти років перебуває у такому стані та відмовляється від лікування. Через дію чинного законодавства її неможливо примусово госпіталізувати.

Місцеві мешканки визнають, що останнім часом бояться виходити надвечір, навіть до укриттів під час тривоги.