ДБР завершило розслідування щодо нардепа Шевченка: справу передали до суду

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чинного народного депутата України, якого підозрюють у державній зраді та шахрайському заволодінні коштами приватного підприємства.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, йдеться про Євгенія Шевченка. Повідомляється, що обвинувальний акт уже направлено до суду.

Зібрані докази стосуються трьох епізодів злочинної діяльності: перші два – державна зрада до та після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, третій – шахрайське привласнення депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства.

Нардеп підтримував контакти з представниками посольства Білорусі та з 2020 року неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом, поширюючи неправдиву інформацію про “відсутність загрози нападу з території Білорусі”.

Слідство встановило, що нардеп записував програми на власних медіаканалах і давав інтерв’ю проросійським блогерам, поширюючи російські наративи, які потім використовувалися пропагандистськими ресурсами РФ, створюючи враження, що це позиція української влади.

Фігурант не припинив цієї діяльності й після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У публічних виступах він поширював тези про нібито “крах української державності”, втрату територій та нездатність влади досягти миру, стверджуючи, що Україна не зможе перемогти й має погоджуватися на будь-які умови переговорів із РФ.

Слідство також задокументувало, що депутат використав свої зв’язки в Білорусі для оборудки з постачання мінеральних добрив: українське підприємство сплатило за продукцію, але білоруська сторона затримувала її доставку.

Депутат скористався ситуацією, переконуючи підприємців, що нібито бракує дозволів на перевезення вантажу, хоча знав, що всі документи в наявності. Щоб “вирішити проблему”, він змусив їх укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн грн.

Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміумкласу – Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р. в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує €250 тис.

Народний депутат України обвинувачується у:

державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України);

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);

шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції цих статей передбачають покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

ForUA нагадує, 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді за ч. 1 ст. 111 КК України. Також прокурори ОГУ вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив Шевченка під варту на два місяці.