У Києві за допомогою викрутки та ножа пограбували пораненого військового

Зловмисники приставили до обличчя та тіла чоловіка ніж та викрутку й відібрали в нього мобільний телефон, гроші та особисті речі. Оперативники розшукали злодіїв, за скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від 27-річного військового про те, що кілька хвилин тому на нього напали двоє невідомих чоловіків і пограбували.

Під час спілкування із правоохоронцями, заявник розповів, що він наразі перебуває на реабілітації після численних поранень, отриманих у зоні бойових дій. Чоловік ненадовго вийшов з лікарні до скверу неподалік та в цей час до нього із погрозами підійшло двоє невідомих.

Нападники приставили до обличчя та тіла потерпілого ніж та викрутку й відібрали в нього мобільний телефон, 8000 гривень та особисті речі, після чого втекли.

Оперативні працівники Печерського управління поліції за допомогою аналітиків кримінального аналізу швидко встановили та затримали фігурантів. Ними виявились чоловіки віком 33 та 38 років, які раніше неодноразово судимі за аналогічні злочини.

Правоохоронці вилучили у зловмисників знаряддя вчинення злочину, а також речові докази.

Пройдисвітів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я.

За клопотанням слідчих підозрюваних взято під варту, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.