Українські удари по російських НПЗ принесли мільярдні прибутки західним компаніям

Провідні західні нафтові компанії отримують неочікуваний прибуток від атак на російську нафтову промисловість. Це підняло доходи переробної галузі й послабило страхи щодо майбутнього профіциту.

Про це пише оглядач агентства Reuters Рон Буссо.

Автор зазначає, що хвиля українських атак на величезну мережу російських нафтопереробних заводів та експортних терміналів з липня завдала відчутного удару по експорту російського очищеного палива, такого як дизель та мазут.

Згідно з даними Kpler, експорт нафтопродуктів з РФ морем скоротився на 500 тис. барелів на день із максимуму 2025 року до приблизно 2 млн барелів на добу. Це найнижчий рівень за останні п’ять років, каже Буссо.

Оглядач пише, що скорочення російського експорту сприяло зростанню світових нафтопереробних марж. Це принесло користь таким енергетичним гігантам як Shell, Exxon Mobil, Chevron та TotalEnergies.

Буссо підкреслює, що разом ці компанії експлуатують майже 11 млн барелів на день, що становить понад 10% світових нафтопереробних потужностей.

За словами оглядача, чотири компанії зафіксували сукупне зростання прибутку від переробки на 61% у третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом. Це значною мірою сприяло зростанню їхнього загального прибутку на 20%.

Exxon, найбільша американська нафтова компанія, повідомила 31 жовтня, що прибуток у своєму підрозділі енергетичних продуктів зріс більш ніж на 30% за квартал до $1,84 млрд завдяки високій рентабельності переробки «через перебої з постачанням».

Буссо пише, що індикатор маржі переробки британської компанії BP, який є показником її глобальних операцій, зріс до $15,8 за барель за три місяці до вересня. Це на 33% більше, ніж у попередньому кварталі, а наразі цей показник становить $15,1 за барель.

Оглядач зазначає, що збільшення доходів від переробки допоможе компенсувати падіння цін на нафту, оскільки ринок вступає в період значного надлишку пропозиції.

Буссо припускає, що рентабельність переробки залишиться високою найближчим часом у відповідь на нещодавнє посилення зусиль урядів західних країн, які спрямовані на примус РФ припинити війну в Україні.

Зокрема, оглядач відзначив плани Євросоюзу заборонити імпорт палива, виробленого із російської сирої нафти, із січня 2026 року, та впровадження американським президентом Дональдом Трампом санкцій проти компаній Роснєфть та Лукойл.

Українські удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) є частиною стратегії, спрямованої на підрив економічного та військового потенціалу Росії. Ці атаки завдають значних збитків енергетичній інфраструктурі РФ та мають серйозні наслідки.