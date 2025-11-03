Епідемія гепатиту А забрала в Празі 11 життів

У чеській столиці Празі фіксують сплеск захворюваності на гепатит А, причому нинішня епідемія є найгіршою за останні десятиліття.

Про це повідомляє Euractiv.

За даними міських органів охорони здоров'я, з початку року гепатитом А заразилися 939 осіб, у тому числі 166 дітей. Одинадцять пацієнтів померли.

Наразі випадки захворювання в Празі становлять близько 40% від усіх інфекцій у країні. Порівняно з 37 випадками, зареєстрованими в Празі минулого року, кількість хворих зросла в 25 разів.

Вірус поширився переважно серед соціально незахищених верств населення.

"Ми продовжуємо інтенсивно працювати і звертаємося до громадськості з проханням дотримуватися гігієни рук і розглянути можливість вакцинації", – йдеться в заяві Празької гігієнічної станції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що інтерес до вакцинації майже подвоївся порівняно з 2024 роком.

До середини жовтня по всій країні було вакциновано понад 112 тисяч осіб, що вдвічі перевищує показник минулого року.

Вакцинація проти гепатиту А в країні зазвичай коштує 80 євро за курс із двох доз, при цьому медичні страхові компанії частково відшкодовують витрати.

До Чехії вже надійшли екстрені поставки вакцини, і очікується, що їх буде ще більше.

Державний інститут контролю за лікарськими засобами зазначив, що заявки на закупівлю подаються заздалегідь, і раптовий сплеск попиту швидко вичерпав наявні запаси.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я намагається отримати додаткові вакцини для Чехії з інших країн ЄС.

В Україні спостерігається постійна реєстрація випадків гепатиту А, з періодичними спалахами, які найчастіше пов'язані з порушенням санітарних норм та особистої гігієни. У 2025 році зафіксовано зростання захворюваності, з найбільш ураженими регіонами, як-от Київщина, Закарпаття та Львівщина. Основними шляхами передачі є забруднена вода та їжа, а також недотримання гігієни.