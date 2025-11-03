У вівторок, 4 листопада, у Деснянському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту на вулиці Братиславській. Обмеження пов'язані з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття, про що повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Де і коли чекати обмежень:

Дата: Вівторок, 4 листопада.

Час: З 9:00 до 18:00 .

Місце: Вулиця Братиславська, поблизу перехрестя з вулицею Крайньою.

Дорожники комунального підприємства "Київавтодор" виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття.

Важливо: Роботи проводитимуться за умови сприятливих погодних умов.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, врахувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи руху.