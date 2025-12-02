Перші безкоштовні квитки за програмою УЗ-3000 отримають прифронтові громади

У листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський оголосив про запуск програми «УЗ-3000», яка передбачає до чотирьох безкоштовних квитків на рік на відстань до 3 тис. км для кожного пасажира. Програма має діяти в непікові сезони — у січні–лютому та жовтні–листопаді, а згодом може охопити окремі будні дні тижня. Про це розповідають у матеріалі ВВС News Україна.

За задумом «Укрзалізниці», це має розвантажити пікові періоди, де квитків традиційно бракує, і заповнити місця у низький сезон, коли щороку не викуповують близько 200–250 тис. квитків, що приносить компанії до 400 млн грн недоотриманих доходів.

Програма стартує у тестовому режимі з грудня — спершу для прифронтових громад.

Щоб фінансувати безкоштовні квитки, «Укрзалізниця» планує підвищити ціни на преміумклас — СВ та перший клас. Купе та плацкарт залишаться без змін. Ціна на СВ залежатиме від дати виїзду і може збільшуватися ближче до дня подорожі.

«Програма не створює додаткового навантаження на бюджет, але допоможе мотивувати людей подорожувати у позасезон», — заявив керівник УЗ Олександр Перцовський. За даними компанії, 46% опитаних пасажирів готові змінити дату поїздки заради нижчої ціни.

Однак ініціатива викликала значну критику. Депутатка фракції «Голос» Юлія Сірко назвала «УЗ-3000» «непродуманим популізмом». Вона нагадала, що в Україні вже є 17 категорій людей, які користуються безкоштовним або пільговим проїздом, і наголосила на браку обліку в приміських перевезеннях, що генерують 10 млрд грн збитків.

Критики вважають, що залізниці потрібно збільшувати ефективність і спроможність найпопулярніших маршрутів, а не створювати додаткові витрати на обслуговування непікових рейсів.