116 журналістів вбила Росія від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року загинули 116 українських та іноземних журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов’язків. Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Станом на зараз у російському полоні перебувають щонайменше 26 цивільних українських медійників і один журналіст, який долучився до Сил оборони.

Про це йдеться у зверненні Національного комітету України із співпраці з Міжнародною програмою ЮНЕСКО з розвитку комунікації (IPDC) з нагоди Дня боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. Комітет закликав міжнародних партнерів привернути увагу до масштабних злочинів Росії проти українських журналістів і журналісток.

Серед ключових вимог міжнародним партнерам:

- Негайне припинення переслідувань журналістів і звільнення всіх полонених медійників, дотримання норм міжнародного гуманітарного права;

- Створення механізмів притягнення до відповідальності винних у вбивствах, переслідуваннях і катуваннях журналістів;

Формування незалежних міжнародних слідчих груп для розслідування злочинів проти журналістів, зокрема на окупованих територіях;

- Розробка стандартів реагування на інформаційні атаки, дезінформацію та гендерне насильство проти журналістів, зокрема жінок.

Нацрада наголошує, що масштаб насильства над медійниками в Україні є безпрецедентним і потребує рішучої міжнародної реакції.

