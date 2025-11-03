﻿
Енергетика

Ранкові й вечірні піки: кількість відключень світла у всіх регіонах збільшиться (графіки)

За даними “Укренерго”, сьогодні графіки відключень застосовуватимуть у низці регіонів — у години пікового навантаження:

вранці: 08:00–11:00

увечері: 16:00–22:00

Відключення триватимуть у межах 0,5–2 черг, що трохи більше, ніж напередодні. Також у ці проміжки часу діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

У Києві діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Водночас у частині черг електропостачання не обмежуватимуть.

Як повідомляє ДТЕК у Telegram, графіки на завтра виглядають так:

черга 1.1 — світло буде весь день

черга 1.2 — світло буде весь день

черга 2.1 — 19:00–22:00

черга 2.2 — 19:00–22:00

черга 3.1 — світло буде весь день

черга 3.2 — світло буде весь день

черга 4.1 — світло буде весь день

черга 4.2 — світло буде весь день

черга 5.1 — 16:00–19:30

черга 5.2 — 16:00–19:30

черга 6.1 — 08:00–11:00

черга 6.2 — світло буде весь день

В “Укренерго” нагадують: ситуація може змінюватися протягом дня, тому варто стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Як повідомляло раніше ForUa, відключення світла відбуватимуться за новою схемою.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

електропостачанняелектромережіграфіки відключеньремонтні роботивідключення світла 3 листопада
