Ранкові й вечірні піки: кількість відключень світла у всіх регіонах збільшиться (графіки)

За даними “Укренерго”, сьогодні графіки відключень застосовуватимуть у низці регіонів — у години пікового навантаження:
вранці: 08:00–11:00
увечері: 16:00–22:00
Відключення триватимуть у межах 0,5–2 черг, що трохи більше, ніж напередодні. Також у ці проміжки часу діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.
У Києві діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Водночас у частині черг електропостачання не обмежуватимуть.
Як повідомляє ДТЕК у Telegram, графіки на завтра виглядають так:
черга 1.1 — світло буде весь день
черга 1.2 — світло буде весь день
черга 2.1 — 19:00–22:00
черга 2.2 — 19:00–22:00
черга 3.1 — світло буде весь день
черга 3.2 — світло буде весь день
черга 4.1 — світло буде весь день
черга 4.2 — світло буде весь день
черга 5.1 — 16:00–19:30
черга 5.2 — 16:00–19:30
черга 6.1 — 08:00–11:00
черга 6.2 — світло буде весь день
В “Укренерго” нагадують: ситуація може змінюватися протягом дня, тому варто стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Автор: Тетяна Андрійко