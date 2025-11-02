﻿
Україна зміцнила компонент "Петріот" в ППО, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зміцнила компонент систем Patriot у своїй протиповітряній обороні. Про це стало відомо з його соцмереж.

У неділю, 2 листопада, Зеленський подякував Німеччині та канцлеру країни Фрідріху Мерцу за виконані домовленості у посиленні ППО.

“Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано”, – наголосив Зеленський.

Український президент також зазначив, що Україна разом із партнерами продовжує працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони.

За його словами, переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем.

“І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. Оскільки наша безпека є неподільною, наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас”, – додав Зеленський.

ForUA нагадує, у липні стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.

