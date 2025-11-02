Нардеп Разумков: ТЦК в Україні мобілізують людей з інвалідністю

Співробітники ТЦК (територіальний центр комплектування, український аналог військкомату) в Україні у великій кількості мобілізують тих, хто непридатний для несення військової служби, заявив народний депутат України Дмитро Разумков. За його словами, ці люди мають або інвалідність, або відстрочку від призову, передає "Київ24".

– ТЦК у великій кількості мобілізують людей, про яких знають, що вони або непридатні для несення військової служби, або мають підстави для відстрочення, але все одно їх мобілізують.

Їх відправляють до лав ЗСУ, вони проходять навчання, приїжджають в бойові частини вже з документами і там списуються. Були приклади, коли це була людина з інвалідністю з дитинства і люди, в яких понад три дитини, — сказав Разумков.

Полонений солдат Валерій Янчук раніше повідомив, що співробітники ТЦК насильно його мобілізували, коли він прийшов на могилу родичів. За словами бійця, після мобілізації його відправили у складі 60-ї бригади на передові позиції у "ДНР".

До цього чоловік вистрибнув із вікна ТЦК у Закарпатській області України. Інцидент стався у місті Мукачевому. Втікач зламав обидві ноги і був госпіталізований, питання його відправлення до війська відкладено до закінчення лікування. Причини вчинку чоловіка залишилися невідомими.