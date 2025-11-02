﻿
Свiт

Масштабне пограбування у Каліфорнії: з музею вкрали понад 1000 експонатів

У Каліфорнії сталося масштабне пограбування: із колекції Оклендського музею Каліфорнії (OMCA) викрали понад 1000 експонатів, серед яких ювелірні прикраси, різьблені вироби та артефакти корінних американців, повідомляє Sky news.

Інцидент стався 15 жовтня у сторонньому сховищі музею. Директорка Лорі Фогарті повідомила, що подробиці оприлюднені, оскільки викрадені предмети можуть з’явитися на блошиних ринках, у ломбардах чи антикварних магазинах.

“Ця крадіжка – нахабний акт позбавлення суспільства культурної спадщини нашого штату. Це втрата не лише для музею, а й для громади. Ми сподіваємося, що допомога спільноти допоможе повернути експонати додому”, – заявила Фогарті.

За словами директорки, пограбування, ймовірно, було спонтанним: злодії проникли у будівлю та забрали те, що легко вдалося винести. Серед викрадених предметів – металеве намисто художниці Флоренс Резнікофф, моржові бивні, вироби зі скримшоу, індіанські кошики, а також історичні реліквії, значки та спортивне приладдя.

Експерти припускають, що частину предметів могли вже продати. Відставний капітан поліції Джон Ромеро повідомив, що слідчі перевіряють платформи перепродажу, такі як Craigslist та eBay, а також спеціалізовані мережі для колекціонерів.

“Цих людей цікавлять швидкі гроші, а не повна оцінна вартість. Вони прагнуть швидко позбутися викраденого”, – пояснив він.

Поліцейське управління Окленду співпрацює зі спеціалізованим підрозділом ФБР із боротьби зі злочинами у сфері мистецтва, щоб відстежити та повернути викрадені експонати.

 Автор: Сергій Ваха

