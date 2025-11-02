Лауреатка Нобелівської премії миру підтримала ескалацію США щодо Венесуели

Лауреатка Нобелівської премії миру у 2025 році та лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що підтримує ескалацію США щодо Венесуели, аби “звільнити” країну від диктатора Ніколаса Мадуро, повідомляє Bloomberg.

“Я вважаю, що ескалація, яка відбулася, – це єдиний спосіб змусити Мадуро зрозуміти, що час йти. Ця ескалація – остання можливість для тих, хто все ще підтримує Мадуро, зрозуміти, що їм потрібно позбавити його будь-якої підтримки, а самому Мадуро – зрозуміти, що це останній шанс справді сприяти мирному та впорядкованому переходу, чого ми прагнемо, за що ми боролися”, – зазначила Марія Коріна Мачадо.

Вона також наголосила, що США діють правильно, завдаючи ударів по суднах у Карибському морі, адже, за її словами, необхідно зменшити “джерела незаконної діяльності”, зокрема експорт наркотиків з Венесуели.

“Я вважаю, що абсолютно необхідно було скоротити джерела незаконної діяльності, бо ці ресурси не йдуть до шкіл чи лікарень, їх використовують для репресій, переслідувань та корупції”, – зазначила Мачадо.

Лідерка опозиції додала, що режим Ніколаса Мадуро за роки правління сфальсифікував уже 35 виборів різних рівнів у Венесуелі.

“У нас було понад 35 сфальсифікованих виборів. Ми зрештою продемонстрували, ми перемогли, а потім на нас напали. У нас були тисячі протестів, мирних мітингів, демонстрацій. Ми перепробували всі інституційні засоби”, – сказала вона.