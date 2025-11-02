ГУР опублікувало дані окупантів, які страчували людей в Бучі

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало імена та персональні дані воєнних злочинців, військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії, які стратили 17 українців під час окупації Бучі у 2022 році. Про це повідомляє ГУР

“Вказані особи причетні до вбивств, катувань, спроб приховати воєнні злочини шляхом спалення тіл страчених бучанців, а також до погроз цивільному населенню під час російської окупації міста під Києвом”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, цими воєнними злочинцями є:

Лейтенант Кім Юрій Володмирович, 03.07.1997, командир взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи, проживає за адресою: Московська область, м. Балашиха, мкр-н Науково-дослідного інституту протипожежної оборони, буд. 13, кв. 56.

Рядовий Мешалкін Євгеній Євгенійович, 11.09.2001, стрілець-оператор 2-ї БТГР, проживає за адресою: Тюменська область, м. Ялуторовськ, вул. Свердлова, буд. 181, кв. 7;

Старший сержант Павлов Анатолій Валерійович, 31.07.1990, командир гармати 2-ї самохідно-артилерійської батареї 2-ї БТГР, уродженець Республіки Чувашія, проживає за адресою: м. Псков, вул. Маргелова, буд. 1, кв. 20;

Старший сержант Гасангулієв Шаміль Фархадович, командир відділення ― командир бойової машини 4-ї ДШР 2-ї БТГР, проживає за адресою: м. Псков, пров. Рельсовий, буд. 9;

Старший солдат Кретінін Павло Васильович, 29.12.1985, заступник командира взводу ― командир відділення 2-ї БТГР, уродженець Воронезької області, проживає за адресою: м. Псков, просп. Рижський, буд. 49, кв. 91.

ForUA нагадує, напередодні стало відомо, що підозри оголосили п’ятьом російським військовим, які вбили 17 мирних мешканців Бучі на Київщині в районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної під час окупації міста у 2022 році.