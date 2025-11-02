Україна обовʼязково забезпечить 100% коштів на імпорт газу, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Україна обовʼязково забезпечить 100 % коштів на імпорт газу. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті Президента.

«Окремо й детально сьогодні обговорили ситуацію в енергетиці, а особливо виконання домовленостей з нашими партнерами. Обовʼязково забезпечимо 100% коштів на імпорт газу», – зазначив Зеленський.

Він подякував кожній країні, кожному лідеру, які допомагають Україні.

«Найбільш змістовні домовленості є в нас із Норвегією, і працюємо по деталях з іншими європейськими країнами. Розраховуємо на підтримку Євросоюзу, і на тижні щодо цього будуть перемовини. Будемо максимально допомагати по всіх потребах», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що очікує на доповідь міністра енергетики України після зустрічей із представниками «Сімки».

«На тижні «Група семи» зробила відчутну заяву щодо підтримки нашої енергетики після російських ударів, і важливо підтримку зробити максимально змістовною», – наголосив Зеленський.