Надзвичайні події

Розкішне життя екоінспектора: ДБР викрили керівницю одного з відділів Держекоінспекції

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні.

Як повідомляє пресцентр ДБР, під час обшуку за місцем проживання посадовиці правоохоронці вилучили незадекларовану готівку - 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро.

Жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

За даними слідства, затримана могла систематично зловживати службовим становищем і отримувати неправомірну вигоду під час здійснення контрольних перевірок.

 Автор: Сергій Ваха

