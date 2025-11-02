У ніч проти 2 листопада територію Росії сколихнула масована атака дронів. Про вибухи та звуки безпілотників повідомляли мешканці щонайменше кількох регіонів країни.

Близько півночі 1 листопада у соцмережах з’явилися відео з окупованого Алчевська Луганської області, де невідомі дрони атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

За попередніми даними, удару зазнала місцева підстанція, після чого місто залишилося без електропостачання.

Желєзногорськ (Курська область)

Увечері того ж дня дрони атакували і Желєзногорськ. Місцеві жителі повідомили про вибухи та відключення світла. За непідтвердженими даними, у місті також було пошкоджено електропідстанцію.

Туапсе (Краснодарський край)

Вже після опівночі вибухи пролунали в районі Туапсе. Російська влада підтвердила атаку, заявивши про пошкодження портової інфраструктури та займання.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, загорівся глибоководний причальний комплекс ТОВ РН-Морський термінал Туапсе, який використовується для відвантаження нафтопродуктів у танкери. Цей об'єкт безпосередньо пов’язаний із Туапсинським нафтопереробним заводом, що обслуговує експорт російської нафти.

«Це спеціальний морський портовий термінал для навантаження нафтопродуктів. Його часто називають „нафтопірсом Туапсинського НПЗ“, адже він напряму обслуговує експортні операції заводу», — зазначає ASTRA.

За попередніми даними, пожежу вдалося локалізувати, однак офіційні коментарі російської влади щодо масштабів пошкоджень поки відсутні.