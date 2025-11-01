Керівництво країни має нести політичну відповідальність за провал мобілізаційного процесу, - реакція військових

В Одесі на ринку 7-й кілометр зранку 30 жовтня стався напад вантажників на військовослужбовців ТЦК, під час якого чоловіки перекинули мікроавтобус. У нападі взяли участь близько 50 людей, а самих військових били, що видно на численних відео.

Адміністрація ринку назвала те, що сталося, "інцидентом", і попередили про ускладнений проїзд однією з вулиць. Там заперечили участь у цій ситуації працівників ринку.

В Одеському ТЦК заявили про напад на військовослужбовців під час мобілізації. Зброї проти нападників вони не застосовували.

Своєю чергою військові прокоментували ситуацію в Одесі, де люди перевернули бус ТЦК.

Командир батальйону БПЛА "Люфтваффе" запропонував завдати по них удару дронами, а потім накрити з РСЗО. Він заявив: "Можемо надати підтримку правоохоронцям проти проросійських організованих елементів з ринку "7-й кілометр".

Командир медслужби батальйону «ДаВінчі» Аліна Михайлова закликала ТЦК стріляти по тих, хто їм чинить опір.

Зокрема, Михайлова виставила такий пост із претензією до чинної влади:

"Не зрозуміло, чому військовослужбовці ТЦК не дістали табельну зброю, як того вимагає статут, і не наробили додаткових отворів у тих когутярах, якщо не з почуття гідності, то хоча б з інстинкту самозбереження. Не зрозуміло, чому державне і військове керівництво, яке всрало мобілізаційний процес, досі не понесло жодної, навіть політичної відповідальності. І, зрештою, не зрозуміло, за рахунок чого/кого ви хочете втриматися у цій війні? Бл#@ські ці питання, як казав класик".