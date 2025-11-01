З нічного життя в Одесі намагаються витіснити російську музику

Очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер доручив відповідним департаментам надати правову оцінку нічному клубу в місті, де лунала російська музика.

"Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях! Одеса - місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни", - написав він в телеграмі.