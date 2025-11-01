﻿
Надзвичайні події

"Добрі" дрони прилетіли до Підмосков'я: були закриті аеропорти в п'яти російських містах

Міністерство оборони Росії стверджує, що за ніч протиповітряна оборона збила 98 безпілотників, зокрема шість над Московською областю.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють про відключення електроенергії на багатьох вулицях регіону. Вибухи були чутні до півночі в місті Жуковський у Московській області. Мешканці Тули також повідомили про атаку невпізнаних безпілотників.

Крім того, аеропорти у п'яти російських містах – Пензі, Самарі, Саратові, Калузі та Тамбові – були закриті. Повітряні сили Росії оголосили про введення тимчасових обмежень на прибуття та виліт літаків в аеропортах.

 Автор: Богдан Моримух

Популярнi статтi