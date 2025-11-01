Захід має зрозуміти, що Росія не є настільки загрозливою, - експерт

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати хочуть відновити ядерні випробування. Вони зроблять це у відповідь на дії Росії та Китаю.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. За його словами, тут варто чітко розуміти, що мають на увазі під "ядерними випробуваннями".

Як наголосив Храпчинський, ядерні випробування – це підрив ядерного боєзапасу у малій кількості. Також це може бути використання лише знаряддя доносу ядерного озброєння. До прикладу, Росія зі своїми "Посейдонами" та "Буревестниками" випробовує саме елементи, які можуть переносити ядерку.

Та ж Північна Корея, яка постійно запускає ракети в Японське море, випробовує лише носії. Востаннє підрив ядерного боєзапасу, ймовірно, був наприкінці Радянського Союзу.

"Але, повірте, якщо будуть ядерні випробування в Росії, КНДР та Штатах, то єдині, в кого це вийде, найімовірніше, будуть американці. Путін це розуміє. І намагається підіймати "градус в палаті", щоб показати значимість", – сказав Храпчинський.

При цьому тут важливо розуміти інші речі. За 3,5 роки повномасштабної війни Україна знищувала російські носії ядерної зброї; била по системах раннього попередження; по закритому містечку в Озерному, де перебувають пускові установки для "Тополь-М", "Ярс". Були й інші атаки по ядерній тріаді Росії.

"Це показує, що Росія не здатна захистити свій ядерний щит. Воює вона іранськими "Шахедами", китайськими FPV-дронами. Використовує китайські РЛС на фронті. Росія заявляє про себе як про імперію, яка здатна вести глобальні війни, але використовує "велику кількість каміння" та людей", – зазначив Храпчинський.

Європейські та американські партнери повинні зрозуміти, що Росія не є настільки загрозливою. Це має бути підставою, щоб збільшити військову допомогу для України.

Упродовж останнього часу російський диктатор Путін знову почав розповідати про свою ядерну зброю. Він розповідав про успішне випробування "унікальної" ракети "Буревестник".

Трамп у відповідь заявив, що Росії варто було б закінчити війну, яка триває вже четвертий рік, а не тестувати ракети. Також він згадав, що поблизу Росії перебуває американський атомний підводний човен.

Згодом Путін заговорив про випробування підводної ядерної торпеди "Посейдон". Трамп ж наголосив про відновлення ядерних випробувань.