Оксфорд Медікал відзначає своє 20-річчя відкриттям найбільшого в мережі медичного центру 

Мережа приватних медичних центрів Оксфорд Медікал відзначає ювілей – 20 років, і продовжує працювати задля безперервної турботи про здоров'я українців. І одним з неймовірних подарунків стане відкриття найбільшого медичного центру повного циклу в мережі за адресою: м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 7а, яке відбудеться вже в грудні!

Найпершими стануть доступні:

– Поліклінічний прийом за всіма напрямками: терапія, педіатрія, кардіологія, гінекологія, урологія, дерматологія, гастроентерологія, неврологія, естетична медицина та інші;

– Сучасна діагностика: КТ, МРТ, мамографія, рентген, УЗД (включаючи 3D/4D), ендоскопія та лабораторні дослідження.

Згодом будуть відкриті й інші відділення, серед яких: хірургічне відділення та стаціонар, реанімація, терапевтичний стаціонар, дитяче відділення зі стаціонаром, інфекційне відділення та інші.

Оксфорд Медікал – це постійне вдосконалення. Наші лікарі регулярно проходять стажування в провідних європейських клініках, беруть участь у міжнародних конференціях, впроваджують сучасні протоколи діагностики та лікування.

В роботі застосовується обладнання виключно від світових лідерів, що гарантує точність і безпеку процедур.

Невідкладна допомога з виїздом у будь-який район Києва чи передмістя прибуває протягом 30–60 хвилин, а запис можливий онлайн на сайті https://oxford-med.com.ua/ та за номером +38 (044) 204 40 40.



Ми працюємо - ми лікуємо!