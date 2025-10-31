Втретє за тиждень польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник

Польські винищувачі МіГ-29 втретє за тиждень перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 31 жовтня, перед дев’ятою ранку (за місцевим часом – ред.), пара польських літаків МіГ-29, що перебували на чергуванні, знову була піднята в повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, що пролітав над Балтійським морем. Російський літак знову виконував завдання без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, що становило потенційну загрозу безпеці руху в регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземний літак, який супроводжувався відповідно до процедур НАТО. Порушення повітряного простору Польщі не було», - повідомили у командуванні.

Як зазначається, це вже третій подібний інцидент цього тижня, що підтверджує зростання активності російської авіації в Балтійському регіоні.

Наголошується, що польська армія залишається у повній бойовій готовності та ефективно реагує на будь-які провокаційні дії Росії у тісній співпраці із союзниками по НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, польські винищувачі МіГ-29 перехоплювали російські літаки-розвідники в акваторії Балтійського моря 28 й 30 жовтня.