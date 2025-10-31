Сили оборони з початку 2025 року знищили 48% російських систем ППО "Панцир", що перевищує їх річне виробництво.

Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк під час брифінгу 31 жовтня, інформує Суспільне.

За словами голови СБУ, попри те, що Росія має потужну протиповітряну оборону, українським силам вдається завдавати значних втрат. Особливо далекобійним українським безпілотникам, як зазначив Малюк, дошкуляє російський "Панцир".

"Вони виробляють по 30 одиниць в рік, але кількість знищень набагато перевищує, ніж вони виробляють", — заявив Малюк, коментуючи знищення 48% цих систем з початку року.

Українські сили неодноразово завдавали ударів по російських зенітно-ракетних системах "Панцир-С1" та "Панцир-С2", які використовуються для протиповітряної оборони та захисту стратегічних об’єктів. За даними Суспільного, у ніч на 29 жовтня 2025 року безпілотники СБУ атакували в окупованому Криму комплекс "Панцир-С2", дві нафтобази та дві радіолокаційні станції. Вартість ураженої системи оцінюють приблизно у 20 мільйонів доларів.

Раніше українські безпілотники також знищували російські радари у Криму, попри спроби "Панцирів" збити їх. У серпні 2024 року Головне управління розвідки повідомляло, що дрон успішно оминув ракетний удар із комплексу "Панцир-С1" і вразив ціль у районі Чонгара.

На південному напрямку українські війська також завдавали ударів по "Панцирах", бронетехніці та складах боєприпасів армії РФ. Як повідомляло оперативне командування "Південь", знищення таких систем має важливе тактичне значення, адже воно знижує здатність російських військ протидіяти повітряним атакам і забезпечує перевагу українських сил у плануванні наступальних операцій.

Водночас інформація про кількість та наслідки уражень таких систем залишається частково обмеженою, оскільки більшість операцій відбувається в закритому режимі.