Чоловік спалив три автомобілі у столиці

Чоловіка, який спалив три автомобілі у Шевченківському районі, засудили до 5 років в'язниці.

57-річного уродженця Луганської області суд визнав винним в умисному пошкодженні шляхом підпалу трьох автомобілів. Його засуджено до 5 років позбавлення волі, повідомляє Київська міська прокуратура.



Чоловік отримував замовлення на знищення автомобілів, які могли б належати військовослужбовцям ЗСУ та підшуковував машини у Шевченківському районі. Таким чином він хотів заробити гроші, втім оплату так і не отримав.

Вечорами обвинувачений обливав машини легкозаймистою речовиною та підпалював. У такий спосіб він знищив 3 автомобілі, завдавши їх власникам збитки на загальну суму 650 тисяч гривень.



Хоча чоловік під час судового розгляду розкаявся у вчиненому, прокурор, враховуючи обставини вчинених злочинів та триваючу збройну агресію проти України, наполягав на мірі покарання, пов'язаній з позбавленням волі.

До набрання чинності вироком обвинувачений перебуватиме під вартою.

Фото: Київська міська прокуратура.