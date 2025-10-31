﻿
Війна

Зрадниця коригувала російські атаки по енергооб'єктах Вінниччини

Контррозвідка СБУ і Нацполіція затримали агентку фсб, яка коригувала атаки рф по енергетичній інфраструктурі Вінницької області.

Наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, повідомляє СБУ.

Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області. 

Перебуваючи біля потенційних «цілей», агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від фсб. 

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану. 

Після масованої атаки рф зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів. 

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаВінницька областьагентокупанти
