Зрадниця коригувала російські атаки по енергооб'єктах Вінниччини

Контррозвідка СБУ і Нацполіція затримали агентку фсб, яка коригувала атаки рф по енергетичній інфраструктурі Вінницької області.

Наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, повідомляє СБУ.



Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області.



Перебуваючи біля потенційних «цілей», агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від фсб.



Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.



Після масованої атаки рф зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів.



Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

